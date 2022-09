New York, 7. septembra - Belorusinja Arina Sabalenka se je drugo leto zapovrstjo uvrstila v polfinale teniškega odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Šestopostavljena Sabalenka je v četrtfinalu s 6:1 in 7:6 (4) izločila 22. nosilko, Čehinjo Karolino Pliškovo.