Komentatorka Starič: Poteze Levice in NSi v predsedniški tekmi logične, presenečenja še vedno možna

Ljubljana, 8. septembra - Tekma za novega predsednika države se stopnjuje. Napoved Levice in NSi, da bosta vanjo vstopili s svojima kandidatoma, pa je smiselna in logična, meni komentatorka Tanja Starič. Gre namreč tudi za promocijo pred lokalnimi volitvami. A v boju za zmago podpora strank ne bo odločilna, pomembna bodo soočenja. Še vedno so možna tudi presenečenja, meni.