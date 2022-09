Šentrupert, 7. septembra - V Šentrupertu so v potoku Bistrica dopoldne opazili večje število poginulih rib. O poginu so bili obveščeni okoljski inšpektorat, policija, ribiška družina Sevnica in šentruperški gasilci. Vzrok pogina pristojne službe še ugotavljajo, so sporočili iz centra za obveščanje.