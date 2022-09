Na Tišini razstava Pomurskega muzeja Tišina grobov

Tišina, 7. septembra - Na Tišini so danes odprli razstavo Pomurskega muzeja Tišina grobov, ki predstavlja arheološke najdbe na območju ob cerkvi. Najdbe nakazujejo, da je bilo območje poseljeno že od 9. stoletja pr. n. št. Arheologi so zadovoljni, da je razstava tudi v kraju izkopavanj, ne le v muzeju. Tako lahko tudi občani prepoznajo svojo preteklost in dediščino.