Ljubljanska univerza podpira neodvisnost RTV Slovenije

Ljubljana, 7. septembra - Na Univerzi v Ljubljani z zaskrbljenostjo spremljajo dogajanje na Radioteleviziji (RTV) Slovenija, ki bi morala delovati kot kakovosten javni servis. Pozvali so k zaščiti neodvisnosti novinarsko-uredniškega delovanja zaposlenih, grožnje z odpuščanji in disciplinskimi postopki pa označili kot nedopustne za vodenje in delovanje javne RTV.