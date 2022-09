Logar ob očitkih o premiku proti levi sredini in distanciranju od matične SDS skop z odzivi

Ljubljana, 7. septembra - Kandidat za predsednika republike Anže Logar se na očitke prvaka NSi Mateja Tonina, da se v predsedniški tekmi distancira od SDS in se pomika "globoko na sredino oz. levo sredino" neposredno ni odzval. V njegovem štabu so za STA navedli le, da si Logar v kampanji želi zlasti vsebinsko razpravo in upa, da bo to ključno vodilo čim več kandidatov.