Ljubljanska borza: Indeks SBI TOP ob dva odstotka

Ljubljana, 7. septembra - Najpomembnejše delnice na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju precej pocenile. Indeks SBI TOP je tako zdrsnil za 2,22 odstotka na 1069,16 točke. Vlagatelji so opravili za nekaj več kot 1,33 milijona evrov poslov, k čemur so delnice Zavarovalnice Triglav prispevale okoli tretjino.