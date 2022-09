Arčon sprejel visokega komisarja OVSE za narodne manjšine

Ljubljana, 7. septembra - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes v svojem uradu sprejel visokega komisarja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) za narodne manjšine Kairata Abdrakhmanova. Arčon je med pomembnimi področji skrbi za manjšine poudaril zlasti vprašanja mladih, učenja jezika in gospodarskega sodelovanja.