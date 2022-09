Lokomotivček Tomaž s prijateljem z motnjo avtističnega spektra

London, 8. septembra - V otroški animirani seriji Lokomotivček Tomaž in prijatelji bo konec septembra prvič nastopil Bruno the Brake, ki ima motnjo avtističnega spektra. Bruna, ki se bo Tomažu pridružil v zadnjih septembrskih epizodah, bo za britansko televizijo sinhroniziral devetletni Elliott Garcia, ki živi s to motnjo.