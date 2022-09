Nacionalni mesec skupnega branja: branje je za duha to, kar je telovadba za telo

Ljubljana, 8. septembra - Unesco in Mednarodno bralno društvo sta leta 1966 današnji dan razglasila za mednarodni dan pismenosti. V Sloveniji se na ta dan tradicionalno začenja Nacionalni mesec skupnega branja, ki bo vse do 9. oktobra ponudil vrsto dogodkov. Pobudniki, partnerji in podporniki meseca skupnega branja bodo letos posebno pozornost namenili branju in gibanju.