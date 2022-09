ZBS opozarja na lažna sporočila v povezavi s sistemom Flik

Ljubljana, 7. septembra - Združenje bank Slovenije (ZBS) opozarja na povečano število lažnih elektronskih in SMS-sporočil v povezavi s sistemom Flik. Kot so zapisali v združenju, prevaranti poskušajo pod pretvezo blokirane kreditne kartice ali izboljšanja varnostnih ukrepov priti do podatkov uporabnikov bančnih storitev. Prejemnikom svetujejo, da sporočilo izbrišejo.