Konec tedna Slovenci tudi na EP v košarki 3x3

Ljubljana, 7. septembra - Avstrijski Gradec bo med petkom in nedeljo gostil evropsko prvenstvo v košarki 3x3 za moške in ženske. Slovenija bo imela svojo ekipo le v moški konkurenci, kjer bodo pod vodstvom Matica Vidica igrali Adrian Hirschmann, Gašper Jordan Rojko, Žiga Habat in Jakob Strel, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije.