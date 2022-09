Lokalne volitve: Najbolj zadolžena občina še vedno Gornji Petrovci

pripravila Andreja Seršen Dobaj

Ljubljana, 24. septembra - Daleč najbolj zadolžena občina v Sloveniji so že več let Gornji Petrovci z dolgom 2801 evra na prebivalca. V vrhu po skupnem dolgu na prebivalca so bile konec leta 2021 še občine Kostel (1051 evrov), Dobrepolje (1043 evrov) in Šentrupert (1025 evrov). Povprečno je bil vsak občan v državi zadolžen za 510 evrov, Ljubljani pa za 916 evrov.