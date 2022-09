Zaustavitev nočnega vrtanja predora Škofije predvidoma ne bo vplivala na črpanje evropskih sredstev

Škofije, 7. septembra - Na gradbišču predora pod Plavjami od 20. do 8. ure ne bodo delali. V torek dano obljubo so predstavniki podjetja 2TDK ponovili na sestanku s krajani na Škofijah. Vaščani so jezni, ker bodo stroje ustavili šele čez teden dni. Na 2TDK ocenjujejo, da bo to vrtanje podaljšalo za dva meseca, a da bodo ujeli rok za pridobitev evropskih sredstev.