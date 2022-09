Pred Ljubljančani še domača premiera v ligi prvakov

Ljubljana, 7. septembra - Potem ko so konec prejšnjega tedna hokejisti SŽ Olimpije igrali prvi tekmi v elitni ligi prvakov, jih ta teden v tem tekmovanju čaka še domača premiera. Na prvih dveh dvobojih so namreč gostovali pri Turkuju in Wolfsburgu, zdaj bodo s tema tekmecema igrali še doma. Prvi nasprotnik bo finska ekipa v četrtek, z nemško bodo v Tivoliju igrali v soboto.