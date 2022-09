Baltske države uvajajo omejitve pri vstopu ruskih državljanov

Vilnius, 7. septembra - Litva, Latvija in Estonija so se dogovorile, da bodo omejile vstop ruskim državljanom, ki potujejo iz Rusije in Belorusije, so danes sporočili zunanji ministri treh držav. Baltske države pričakujejo, da bo omejitev vstopa začela veljati sredi septembra, potem ko jo bodo uradno odobrile vlade, poroča tiskovna agencija Reuters.