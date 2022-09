Posvetovalno telo za migracije MNZ se je sestalo glede prenove migracijske zakonodaje

Ljubljana, 7. septembra - Na ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) so danes organizirali sestanek posvetovalnega telesa za migracije, ki je bil tokrat namenjen prenovi področne zakonodaje, zlasti zakonu o mednarodni zaščiti. Sklenili so, da bodo pripravili še konkretne pisne predloge in stališča za izboljšave, so sporočili iz notranjega ministrstva.