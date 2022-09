Avstrijska vlada za subvencionirano elektriko do sredine 2024

Dunaj, 7. septembra - Avstrijska vlada je danes sprejela ukrep subvencioniranja cene električne energije do sredine leta 2024. Porabniki bodo do letne porabe 2900 kilovatnih ur elektrike plačali 10 centov na kilovatno uro. V povprečju bo to pomenilo 500 evrov prihranka na gospodinjstvo, je dejala infrastrukturna ministrica Leonore Gewessler.