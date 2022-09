Da bi prišel do dobitka na športnih stavah v BiH, neznancem nakazal več tisoč evrov

Novo mesto, 7. septembra - Novomeški policisti obravnavajo sum čezmejnega kaznivega dejanja goljufije, ko je 28-letnik za to, da bi prišel do dobitka na športnih stavah v Bosni in Hercegovini, neznancem nakazal več kot 25.000 evrov. Policija ob tem stvari, da se vabljivi oglasi z obljubami visokih zaslužkov na lahek način nemalokrat izkažejo za lažne.