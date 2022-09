V požaru v baru v Vietnamu umrlo 23 ljudi

Hošiminh, 7. septembra - Na jugu Vietnama je v torek zvečer karaoke bar zajel požar, v katerem je umrlo 23 ljudi, še 11 je bilo poškodovanih, so sporočile lokalne oblasti. Glede na poročanje medijev se je ogenj razširil v drugem in tretjem nadstropju štirinadstropne stavbe in tam ujel obiskovalce in zaposlene, saj je stopnišče napolnil gost dim.