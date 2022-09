Slovenski in norveški strokovnjaki s področja duševnega zdravja izmenjali izkušnje

Ljubljana, 7. septembra - Na dvodnevnem delovnem obisku v Sloveniji so bili te dni norveški strokovnjaki, ki delajo na področju skrbi za duševno zdravje v njihovem okolju. Strokovnjaki iz obeh držav so si izmenjali izkušnje in dobre prakse ter se posvetili modelu skupnostne obravnave pri zdravljenju duševnih težav v obeh različnih okoljih, so sporočili z NIJZ.