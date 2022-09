Predlagane spremembe glede lovskih psov brez podpore odbora DZ

Ljubljana, 7. septembra - Člani odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so na današnji seji zavrnili predlog novele zakona o divjadi in lovstvu glede gibanja psov v naravi, šolanja lovskih psov in uporabe umetnih virov svetlobe pri lovu, ki ga je pripravil državni svet. Na vladi predloga ne podpirajo, saj sami pripravljajo zakon, ki bo urejal del problematike.