Na seji odbora DZ poudarili pomen hitre pomoči kmetom zaradi posledic suše in draginje

Ljubljana, 7. septembra - Pomoč kmetom, vinogradnikom, čebelarjem, ribičem, podjetjem in drugim v sektorju kmetijstva zaradi posledic suše in podražitev energentov naj bo hitra, učinkovita in naj ne bo povezana s prevelikimi administrativnimi bremeni, so poudarili sodelujoči na današnji nujni seji odbora DZ za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.