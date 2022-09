Kristiansand brani, Györ in Esbjerg napadata

Ljubljana, 8. septembra - Rokometašice norveškega Kristiansanda so v zadnjih dveh letih pokorile Evropo in so v najožjem krogu favoritinj za zmago v ligi prvakinj tudi v sezoni 2022/23. Pred začetkom nove sezone so jim rokavico v obraz vrgle tekmice iz madžarskega Györa in danskega Esbjerga, v elitnem evropskem tekmovanju so tudi okrepljene rokometašice Krima Mercatorja.