Rusi v senci invazije na Ukrajino na regionalne volitve

pripravila Simona Grmek

Moskva, 9. septembra - V Rusiji bodo to nedeljo potekale regionalne in občinske volitve, prve od začetka ruske invazije na Ukrajino, ki jo je pred pol leta začel predsednik Vladimir Putin. Njegovi podporniki lahko računajo na zmago, saj opozicija spričo omejitev in pritiskov, ki jih je deležna, na volitvah nima resnejših možnosti.