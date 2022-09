Uprava za zaščito in reševanje podaljšala rok za vložitev vloge za izplačilo covidnega dodatka

Ljubljana, 7. septembra - Uprava za zaščito in reševanje je podaljšala rok za vložitev zahtevkov za izplačilo covidnega dodatka za delo v tveganih razmerah za pripadnike sil za zaščito, reševanje in pomoč ter dijake in študente. Zahtevek bo zdaj mogoče vložiti do 15. septembra, so danes sporočili iz uprave.