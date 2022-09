Pogačar lovi formo za zadnja vrhunca, v Kanadi tudi trojec Bahraina

Quebec/Montreal, 7. septembra - Slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) se te dni v Kanadi pripravlja na tamkajšnji klasiki, ki sodita v svetovno serijo kolesarstva. Ob njem bodo na velikih nagradah Quebeca v petek in Montreala v nedeljo v dresu Bahrain-Victoriousa nastopili še Matej Mohorič, Jan Tratnik in Matevž Govekar.