Gajser še naprej član Hondine tovarniške ekipe HRC

Tokio, 7. septembra - Slovenski motokrosist Tim Gajser bo tudi po letu 2023 še naprej član Hondine tovarniške ekipe HRC. Kot so sporočili iz ekipe, je Slovenec podpisal novo večletno pogodbo, hkrati pa so podaljšali tudi sodelovanje s 23-letnim Špancem Rubenom Fernandezom. Z obema so sklenili večletno sodelovanje, so še sporočili.