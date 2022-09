Saop 100-odstotni lastnik družbe Vasco

Šempeter pri Gorici/Šenčur, 7. septembra - Ponudnik poslovnih informacijskih sistemov Saop, ki je v lasti češke družbe Solitea, je danes zaključil postopek nakupa 100-odstotnega deleža šenčurskega ponudnika programov za računovodstvo in trgovino Vasco, so sporočili iz Saopa. Kot pravijo, bodo Vascove rešitve ohranili in jih še naprej razvijali.