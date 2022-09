Organizatorji EP v rokometu za ženske vabijo k sodelovanju prostovoljce

Ljubljana, 7. septembra - Slovenija bo med 4. in 20. novembrom ob Črni gori in Severni Makedoniji v Celju in Ljubljani gostila žensko evropsko prvenstvo v rokometu. Organizatorji tega tekmovanja vabijo k sodelovanju prostovoljke in prostovoljce. Prijave na spletni strani turnirja, playwithheart, zbirajo do vključno, 30. septembra.