Zagreb, 8. septembra - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan bo danes na Hrvaškem končal tridnevno turnejo po Zahodnem Balkanu, v sklopu katere se je v torek in sredo mudil v Sarajevu in Beogradu. Sestal se bo s hrvaškim predsednikom Zoranom Milanovićem in premierjem Andrejem Plenkovićem.