Evropska investicijska banka regijam za zeleni prehod namenja 10 milijard evrov

Luxembourg, 7. septembra - Evropska komisija in Evropska investicijska banka (EIB) sta podpisali sporazum o instrumentu za posojila, s katerim bosta financirali javne naložbe v regijah, ki jih bo prehod na trajnostno gospodarstvo najbolj prizadel. Instrument bo združeval do 10 milijard evrov posojil EIB in 1,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz proračuna EU.