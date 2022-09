V Kočevju predali v uporabo prenovljeno cesto od Gorenja do Stare Cerkve

Kočevje, 7. septembra - V občini Kočevje so zaključili prenovo dotrajane ceste med Gorenjem in Staro Cerkvijo. V torek sta jo odprla in namenu predala kočevski župan Vladimir Prebilič in predsednik Krajevne skupnosti Stara Cerkev Marjan Jarc. Prenovljena cesta bo omogočila varen promet, predvsem pa večjo varnost pešcem in kolesarjem, je ob tem dejal Prebilič.