Kranj, 7. septembra - Policisti so v torek na območju Bleda poostreno nadzirali tovorni promet in težo tovornjakov, so sporočili iz Policijske uprave Kranj. Ugotovili so osem kršitev, in sicer dva primera izrabljenih pnevmatik, nepravilno stran vožnje, nepravilno naložen tovor in tri primere prekoračene teže. Nadzore bodo policisti še nadaljevali.