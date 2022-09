Krajevni uradi mariborske upravne enote prihodnji teden odpirajo vrata

Maribor, 7. septembra - Štirje krajevni uradi, ki delujejo na območju Upravne enote Maribor in so jih junija zaradi letnih in starševskih dopustov začasno zaprli, bodo prihodnji teden spet začeli delovati. Krajevna urada v Račah in Hočah bosta vrata odprla v ponedeljek, urada v Dupleku in Miklavžu na Dravskem polju pa v torek.