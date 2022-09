Hačanov prekinil niz Kyrgiosa, Garcia zaustavila Gauff

New York, 7. septembra - Na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku so znani prvi polfinalisti v obeh posamičnih konkurencah. Rus Karen Hačanov se je uvrstil v svoj premierni polfinale na turnirjih za grand slam z zmago nad Avstralcem Nickom Kyrgiosom. Turnirja je konec za mlado ameriško zvezdnico Coco Gauff, ki jo je v četrtfinalu izločila Francozinja Caroline Garcia.