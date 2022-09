Ljubljana, 7. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče oviran promet na krožišču Tomačevo na ljubljanski severni obvoznici, na glavni cesti Ljubljana - Kočevje med Velikimi in Malimi Laščami, kjer poteka izmenično enosmerno, in na dolenjski avtocesti med predoroma Mali Vrh in Debeli hrib proti Ljubljani.