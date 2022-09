New York, 6. septembra - Tunizijska teniška igralka Ons Jabeur je prva polfinalistka odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na osrednjem igrišču Arthur Ashe je s 6:4, 7:6 (4) premagala Avstralko Ajlo Tomljanović. Dvoboj je trajal uro in 43 minut.