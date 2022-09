Brazilci in Argentinci zadnji četrtfinalisti odbojkarskega SP

Zabrze, 6. septembra - Argentinska in brazilska odbojkarska reprezentanca sta si kot zadnji zagotovili mesto med četrtfinalisti svetovnega prvenstva, ki poteka v Sloveniji in na Poljskem. Dobitniki bronaste kolajne z lanskih olimpijskih iger so v poljskih Gliwicah ugnali Srbijo s 3:0 v nizih, Brazilija pa je bila z enakim izidom boljša od Irana.