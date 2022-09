Litva ima po zaslugi francoske zmage proti BiH vse v svojih rokah

Köln, 6. septembra - Na evropskem košarkarskem prvenstvu sta v skupini B, v kateri je Slovenija premagala Nemčijo z 88:80, zmagi vpisali reprezentanci Litve in Francije. Litva je s 87:64 ugnala Madžarsko in vknjižila prvo zmago, v sredo pa bo za preboj v osmino finala igrala neposredni obračun z Bosno in Hercegovino. Ta je danes izgubila proti Franciji z 68:81.