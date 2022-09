New York, 6. septembra - Norvežan Casper Ruud je prvi polfinalist teniškega odprtega prvenstva ZDA. S 6:1, 6:4, 7:6 (4) je po dveh urah in 37 minutah ugnal Italijana Mattea Berrettinija. Njegov tekmec v polfinalu bo boljši iz nočnega dvoboja med Avstralcem Nickom Kyrgiosom in Rusom Karenom Hačanovom.