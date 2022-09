Zagrebški Dinamo za uvod v ligo prvakov presenetil Chelsea

Ljubljana, 6. septembra - S tekmama med zagrebškim Dinamom in Chelseajem ter Borussio Dortmund in Koebenhavnom se je začela nova sezona lige prvakov. Takoj na začetku so Zagrebčani pripravili presenečenje, saj so zmagali z 1:0. Drugi favoriti na čelu z branilcem naslova Realom Madridom so tekmovanje začeli s pričakovanimi zmagami.