Litva ostaja v igri, Francozi ob koncu boljši od BiH

Köln, 6. septembra - Na evropskem košarkarskem prvenstvu sta v skupini B, v kateri bo drevi v Kölnu še obračun Nemčije in Slovenije (20.30), zmagi vpisali reprezentanci Litve in Francije. Prva je s 87:64 ugnala Madžarsko in vknjižila prvo zmago, Francija pa je za svojo tretjo in potrditev napredovanja po odlični zadnji četrtini premagala Bosno in Hercegovino z 81:68.