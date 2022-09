Pahor bo sprejel predstavnike gasilcev in drugih sodelujočih pri gašenju letošnjih obsežih požarov

Brdo pri Kranju, 7. septembra - Predsednik republike Borut Pahor bo danes priredil sprejem v znak hvaležnosti gasilcem, predstavnikom vodstva intervencij in ostalim predstavnikom služb ter prostovoljcem, ki so sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini Slovenije. Sprejema se bosta udeležila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predsednik DS Alojz Kovšca.