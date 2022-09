Laško, Ljubljana in Ptuj nova Unescova učeča se mesta

Ljubljana/Ptuj/Laško, 10. septembra - Mesta Laško, Ljubljana in Ptuj so postala del Unescove globalne mreže učečih se mest. Mednarodna mreža spodbuja vseživljenjsko učenje v svojih lokalnih skupnostih in vključuje 294 mest z vsega sveta, ki med seboj delijo znanje, izkušnje, navdih ter najboljše prakse. Slovenska mesta so med 77 mesti, ki so se mreži priključila v začetku septembra.