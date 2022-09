Brazilija obeležuje 200 let samostojnosti

Brasilia, 7. septembra - Brazilija danes praznuje 200 let samostojnosti, v središču slovesnosti pa bo prvi brazilski cesar Pedro I., ki je državo povedel na pot do neodvisnosti. Obletnico so sicer tradicionalno obeleževali tudi z vojaško parado v Riu de Janeiru, ki pa je letos zaradi spora med mestnimi oblastmi in predsednikom Jairjem Bolsonarom ne bo.