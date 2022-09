Na Arsu predstavili tri nove radijske igre

Ljubljana, 6. septembra - Na Radiu Slovenija so v ponedeljek prvič javno predstavili tri nagrajene kratke zgodbe z Arsovih natečajev, ki so zdaj zaživele v obliki radijskih iger. Ob lanskoletni 30-letnici natečaja za kratko zgodbo so v uredništvu pripravili izbor zgodb, ki so najbolj primerne za radijsko priredbo. To so zgodbe Deset, Avtobus in Dva tisoč petsto besed.