Mihajlović ni več trener Bologne

Bologna, 6. septembra - Italijanski nogometni prvoligaš Bologna je odpustil trenerja Sinišo Mihajlovića, sta poročala Il Corriere dello Sport in Sky Sport Italia. Modro-rdeči so v tej sezoni na petih tekmah zbrali le tri točke in so ena od šestih ekip, ki še ni zmagala v novi sezoni elitne italijanske lige.