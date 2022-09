Eurobarometer: Državljane EU najbolj skrbi stanje gospodarstva

Bruselj, 6. septembra - Raziskava Eurobarometer kaže, da so Evropejci in Evropejke so vse bolj zaskrbljeni zaradi gospodarskih razmer v EU in v svojih državah. Kljub temu je večina vprašanih optimističnih glede prihodnosti EU. Večina anketirancev v EU, ne pa tudi v Sloveniji, je zadovoljna z odzivom na vojno v Ukrajini, kažejo danes objavljeni rezultati raziskave.