Janković: Usoda avtonomne cone Plac v rokah DUTB in vlade

Ljubljana, 6. septembra - Ljubljanski župan Zoran Janković je glede nove avtonomne cone na Linhartovi cesti 43 na današnji novinarski konferenci povedal, da je vse v rokah Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je upravljavec in lastnik objekta, in vlade. Ob tem meni, "da mora biti zakon za vse enak". Iz Levice so sicer že v ponedeljek izrazili podporo Placu.